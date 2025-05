Auto parcheggiata in strada smontata “pezzo pezzo” dai ladri

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – Brutta sorpresa per un cittadino aversano che, dopo aver lasciato la sua auto in strada, se l’è ritrovata smontata dai ladri. È successo in via Guido Rossa, dove una Renault Twingo è finita nel mirino dei soliti ignoti.

Il proprietario ha trovato il cofano anteriore portato via e diversi pezzi del motore asportati. Un furto mirato, veloce e senza troppi scrupoli. “Per la seconda volta nel giro di pochi mesi ritrovo la mia auto così – ha scritto amareggiato sui social – Onestamente è vergognoso! Più passa il tempo e più diventa impraticabile questa città”.

Il suo sfogo ha raccolto centinaia di commenti e tanta solidarietà da parte degli altri cittadini, molti dei quali ricordano altri episodi simili: dalle auto vandalizzate fino alle famose “danze” sulle macchine in via Concioni, che avevano già fatto discutere.

“Una città completamente allo sbando”, scrivono in tanti. Intanto cresce il malumore e la richiesta di più controlli nelle strade cittadine, dove sempre più spesso il senso di sicurezza sembra venir meno.