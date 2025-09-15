Auto prende fuoco nei pressi del centro commerciale Appia Center

15 Settembre 2025 - 15:30

una foto dell'auto distrutta

L’episodio si è verificato questa mattina, verso le 11:30

TEVEROLA – Poco prima di mezzogiorno, un’auto ha preso fuoco nei pressi del centro commerciale Appia Center, situato sulla Strada Statale 7 bis.

Intervenuti sul posto i vigili del distaccamento di Aversa, che hanno messo in sicurezza la zona al fine di evitare che altre vetture potessero rimanere coinvolte, avvolte dalla morsa delle fiamme.

L’auto in questione, tuttavia, ne è uscita completamente distrutta. Rimangono incerte le cause dello scoppio dell’incendio.

