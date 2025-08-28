Auto si ribalta nella rotatoria e prende fuoco, muore 25enne: giudizio immediato per la 18enne alla guida

Il dramma si consumò nei pressi di via Consiglio d’Europa, quando l’auto su cui viaggiava il giovane si ribaltò violentemente dopo aver impegnato una rotatoria.

SAN TAMMARO/SAN NICOLA LA STRADA – È fissata per il prossimo 22 gennaio, davanti al Tribunale per i minorenni, la prima udienza del processo a carico di Noemi N., la neo 18enne di San Nicola la Strada imputata di omicidio stradale, minorenne all’epoca dei fatti. La vicenda è legata al tragico incidente in cui, nella notte tra il 9 e il 10 maggio scorsi, ha perso la vita Alessio Russo, 25 anni, di San Tammaro, figlio dell’ex consigliere comunale Giuseppe Russo.

Il gip, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto il giudizio immediato nei confronti della ragazza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la 18enne – sprovvista di patente – si mise alla guida di un Suv MG ZS con a bordo altre otto persone. A bordo vi erano cinque passeggeri sul sedile posteriore, due davanti e uno sistemato nel bagagliaio.

La guida imprudente e inesperta, unita alla velocità sostenuta, avrebbe determinato la perdita di controllo del mezzo e il successivo ribaltamento, rivelatosi fatale per Alessio Russo.