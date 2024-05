Automobilista investe e uccide un uomo, condannato per omicidio e patente sospesa: “guidava a velocità elevata”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La settima Sezione penale della corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado nei confronti di D.P., 31enne di Santa Maria Capua Vetere, condannato per omicidio colposo commesso in violazione del codice stradale.

Il ricorso dell’uomo non era però relativo alla condanna in sé, bensì alla pena accessoria della sospensione della patente per tre anni.

Gli ermellini hanno valutato il ricorso in maniera inammissibile. D.P., infatti, secondo quanto scrivono i giudici dell’ultima istanza, aveva guidato ad elevata velocità, con connotati “gravemente colposi” nella guida.

Confermata, quindi, anche la sospensione triennale del titolo di guida.