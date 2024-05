AVERSA ALLE ELEZIONI. Pubblicati gli elenchi di scrutatori, supplenti e “riserve”. TUTTI I NOMI

Sorteggiati per la tornata dell’8 e 9 giugno prossimi. IN CALCE I TRE ELENCHI

AVERSA. L’ufficio elettorale del Comune di Aversa ha pubblicato l’elenco degli scrutatori sorteggiati per le prossime elezioni europee e comunali che si terranno l’8 e il 9 giugno prossimi. Gli elenchi sono divisi in tre allegati: l’Allegato A con i nomi degli scrutatori designati; l’allegato B con i nomi degli scrutatori supplenti e l’Allegato C in caso di carenza nell’allegato B. Pubblichiamo in calce i tre elenchi di scrutatori della città normanna.