AVERSA. Anziano scomparso da due giorni. Il disperato appello della famiglia

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Appello disperato: anziano scomparso da due giorni. L’uomo, Giuliano Pianese, nella foto, si è allontanato da Aversa due giorni fa, per andare a Napoli, ma da allora i familiari non hanno più notizie. L’anziano potrebbe trovarsi in uno stato confusionale. Questo l’appello della nipote Alessandra P. “Questo é mio zio, disperso da due giorni. Si è allontanato la mattina del 18 da Aversa per venire a Napoli. Alto 1,70 capelli bianchi, occhi turchesi, potrebbe essere in stato confusionale e potrebbe essere in difficoltà dopo queste notti di allerta meteo. Aiutatemi a diffonderlo vi prego. Si chiama Giuliano Pianese. Per qualsiasi segnalazione questo è il mio numero: 3480442322. Vi ringrazio tutti anticipatamente”.