AVERSA. Auto contro un palo, Mery muore a 23 anni: fissati i funerali

Ha perso la vita nella notte fra giovedì e venerdì dopo un violento impatto sulla Variante Anas a bordo di una Mini Cooper guidata dal fidanzato

AVERSA/QUALIANO – Fissati, per martedì 19 dicembre a Qualiano i funerali di Mery Conte, la 23enne morta a causa del violento impatto la sera del 13 dicembre sulla Variante di Aversa, nell’incrocio tra via Nenni e via Serao ad Aversa. Mery Conte era seduta al lato del passeggero, di fianco al guidatore, il suo fidanzato, 22 anni, che conduceva la Mini Cooper. Dietro di loro una ragazza di 22 anni, rimasta ferita e trasportata, così come il giovane alla guida, all’ospedale Moscati di Aversa, dopo le cure sul posto ricevute dai sanitari. La salma partirà dalla casa funeraria alle 15, per poi arrivare nella chiesa Maria Santissima Immacolata in Qualiano, città d’origine di Mery.