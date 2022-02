AVERSA/GRICIGNANO D’AVERSA – Studente universitario derubato della sua vettura alla stazione di Aversa. Il giovane, giorni fa, aveva lasciato la sua auto, una Citroen C3, in sosta alla stazione di Aversa non trovandola più al suo ritorno. La vettura è stata, poi, rinvenuta dagli agenti della polizia locale durante un servizio dei pattugliamento del territorio. Non si esclude l’ipotesi che i malviventi la abbiano potuta abbandonare dopo averla utilizzata per un furto.