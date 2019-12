AVERSA. Crolla la ex scuola Cimarosa, il VIDEO della demolizione

AVERSA – Da qualche minuto è terminata la demolizione dell’edificio che un tempo ospitava la scuola “Cimarosa”, stabile crollato nella prima mattina di ieri, intorno alle 5. La struttura, da tempo fatiscente, per la sua pericolosità avrebbe già dovuto essere abbattuta, ma finora nessun provvedimento era stato adottato. Per fortuna il crollo è avvenuto di notte e dunque, complice proprio l’orario, nessuno in quel momento transitava in zona.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Aversa e i nuclei speciali di ricerche.