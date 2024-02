AVERSA. Fumo dal vano motore, auto avvolta dalle fiamme

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che …

AVERSA – Auto in fiamme questo pomeriggio alle 17,15 ad Aversa, all’incrocio tra via Filippo Saporito e via Torre Bianca.

Un anziano alla guida di una Peugeot 207 ha notato del fumo nero e delle fiamme che fuoriuscivano dal vano motore fermando la vettura ed allontanandosi velocemente

Scattato l’allarme sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise che ha provveduto a sedare il rogo e a mettere in sicurezza la vettura. I.