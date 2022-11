AVERSA. Incidente a scuola, studentessa ferita da una grata

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Una giovane studentessa sarebbe rimasta ferita da una grata precipitata presso l’Istituto O. Conti di Aversa. L’accaduto è stato denunciato, attraverso i social dal signor Angelo D. V. “Ecco a voi l’istituto Isiss Osvaldo conti… Il degrado più totale! Se fossi un alunno di questa scuola avrei paura ad entrarci. Questa è solo una piccola parte, la situazione è molto più tragica di quello che vedete in queste foto e video. Una ragazza è già stata ferita al volto per la caduta della grata che vedete in foto riportando 3 punti di sutura sotto all’occhio e penso che sia stata fortunata visto il peso di quella grata. Fate girare questo post qualcuno deve fare immediatamente qualcosa prima che ci scappi il morto!!”