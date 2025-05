AVERSA. Infermiere aggredito dai parenti di un paziente ricoverato dopo accoltellamento

Ferito durante la festa scudetto e ricoverato presso l’ospedale di Aversa dove per mano dei familiari si è consumata l’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario

AVERSA – Violenza, ieri, all’ospedale Giuseppe Moscati di Aversa dove un infermiere in servizio nel reparto di Chirurgia è stato vittima di un’ aggressione

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, alcuni parenti di un giovane paziente – arrivato al nosocomio dopo essere rimasto ferito in una rissa scoppiata a Melito durante i festeggiamenti per il titolo vinto dal Napoli – avrebbero perso il controllo. Convinti che l’operatore sanitario stesse ostacolando il loro accesso alla stanza del congiunto, in seguito all’uscita temporanea della madre del ragazzo, avrebbero reagito con violenza. Dopo aver bussato con insistenza alla porta del reparto e ignorato i richiami al rispetto delle regole, i familiari sono passati all’aggressione fisica.

A commentare l’accaduto è stato il movimento politico “Forza Aversa”, che ha diffuso una nota ufficiale in cui si legge: “Siamo profondamente turbati dall’ennesima aggressione ai danni di chi svolge con dedizione il proprio lavoro nell’ospedale Moscati, in particolare nel reparto di Chirurgia. Da tempo chiediamo all’amministrazione locale un intervento deciso per migliorare la sicurezza all’interno della struttura. È necessario – prosegue la nota – che il Sindaco o chi è delegato ai rapporti con l’Asl si attivi immediatamente per avviare un confronto con la direzione sanitaria dell’ospedale, finalizzato a rafforzare i controlli, regolamentare l’accesso dei visitatori e potenziare l’organico con nuovi medici e infermieri, sia a livello operativo che dirigenziale.”

Inoltre il movimento politico ha espresso solidarietà alla vittima dell’aggressione e a tutto il personale ospedaliero “Siamo al fianco di tutti i lavoratori che, ogni giorno, prestano servizio in condizioni difficili e senza adeguate misure di protezione. Siamo pronti a sostenere ogni forma di mobilitazione o iniziativa volta a sensibilizzare l’Asl Caserta e le istituzioni locali, che troppo spesso rimangono spettatori inerti davanti alle continue violazioni dei diritti di chi lavora in uno degli ospedali più frequentati della regione.”