AVERSA. Investito da auto pirata: ferito centauro

L’incidente questa mattina in prossimità del quadrivio di viale della Libertà

AVERSA – Incidente, questa mattina, nei pressi del quadrivio di via della Libertà ad Aversa. Un uomo è stato travolto da un’auto pirata proveniente dalla zona di via Boccaccio.

Il malcapitato era in sella ad uno scooter quando è stato centrato da una vettura, una Citroen Picasso di colore nero, sbalzando dal mezzo e restando per diversi minuti sull’asfalto. Il conducente dell’auto non si sarebbe fermato a prestare soccorso ma avrebbe proseguito la sua marcia in direzione via Verdi.