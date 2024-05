Firme false per le elezioni. Citati 3 testimoni nel processo ad Apicella per accuse di falso

Coinvolto anche Stefano di Grazia, ex consigliere provinciale

TRENTOLA DUCENTA – Svolta significativa nel processo a Michele Apicella e Stefano Di Grazia, rispettivamente sindaco di Trentola ed ex consigliere provinciale. Citazione di tre testimoni da parte della Procura. I due sono accusati di falso in relazione alle firme raccolte per la candidatura elettorale di Apicella.

Secondo quanto sostenuto dalla Procura di Napoli Nord, Apicella e Di Grazia avrebbero attestato falsamente che cinque persone avessero apposto le proprie firme alla presentazione della candidatura a sindaco della lista Eureka. Tuttavia, l’accusa sostiene che queste sottoscrizioni non sarebbero avvenute realmente dinanzi a Di Grazia, come invece attestato.

L’episodio in questione si sarebbe verificato il 6 maggio 2018. Nell’udienza prevista per il prossimo settembre, sono chiamati a testimoniare tre dei soggetti che hanno dichiarato di non aver apposto alcuna firma

Apicella e Di Grazia, tuttavia, sono da considerare innocenti fino a un’eventuale sentenza di condanna irrevocabile.