AVERSA. Ladri in azione, furto negli uffici del Giudice di Pace

Dopo un tentativo iniziale disturbati da qualcosa sono ritornati a colpire nei giorni scorsi

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Ladri di rame fanno razzia all’interno dell’ex sede del Giudice di Pace di Aversa. Ignoti nei giorni scorsi si sarebbero introdotti all’interno dello storico palazzo sede del Giudice di Pace e cercato di portare via del rame ma costretti alla fuga, probabilmente disturbati dall’arrivo inaspettato di qualcuno. Tra il 5 e 6 gennaio, vale a dire pochi giorni fa, in pieno giorno, come segnalato da un cittadino, sarebbero tornati sul luogo del delitto e portato a termine il misfatto. Rubato tutto ciò che era di rame, e non solo, all’interno dell’edificio dove per altro sono custoditi affreschi di grande valore. Di seguito la segnalazione di un cittadino, Paolo D. G. “Ricordate quando ad inizio settembre scorso denunciai sui social che ignoti ladri si erano introdotti nel palazzo storico ex Giudice di Pace e rubarono parte delle tubature in rame ? Ebbene per ben due volte tra il giorno 5 e il giorno 6 Gennaio addirittura in pieno giorno ignoti ladri hanno portato a termine ciò che avevano iniziato a razziare a settembre. Ma la cosa incredibile e sconcertante è l’originalità del sistema di chiusura dell’ingresso al palazzo adottato dal personale intervenuto. Mai avrei pensato che un piccolo tassello di legno e quattro chiodi sarebbero bastati come deterrente ad impedire che altri malintenzionati possano accedere nel palazzo, che ricordiamo è di proprietà comunale ed al suo interno vi è custodito uno dei saloni affrescati più belli ed importanti di Aversa?”