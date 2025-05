AVERSA. Lascia l’incarico il presidente del Tribunale Napoli Nord, Luigi Picardi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA (f.b) – Il presidente del Tribunale di Aversa-Napoli Nord, Luigi Picardi, ha lasciato ufficialmente il suo incarico. Questa mattina, nel cortile del Palazzo di Giustizia normanno, si è tenuta la cerimonia di saluto. Nel suo intervento, Picardi ha tracciato un bilancio dei quattro anni di mandato: complessivamente positivo, ma segnato da gravi difficoltà legate alla carenza di personale.

Proprio la mancanza di organico negli uffici giudiziari è stata al centro di tensioni istituzionali negli ultimi mesi. A marzo, Picardi dispose la chiusura immediata dell’Ufficio del Giudice di Pace, provvedimento che scatenò la reazione avversa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, che proclamò lo stato di agitazione attraverso una serie di manifestazioni e flashmob.

In seguito alla riapertura dell’ufficio, fu convocata una riunione a cui presero parte anche i sindaci dell’agro aversano. L’incontro si svolse nella sala consiliare del Comune di Aversa e portò alla firma di un documento congiunto per sollecitare l’intervento dello Stato e del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

In quell’occasione, come abbiamo sottolineato proprio noi di CasertaCe, la presenza di alcuni sindaci è apparsa a dir poco discutibile, considerati i procedimenti giudiziari che li riguardano, come nel caso di Lucio Santarpia, il cui ruolo di sindaco di Frignano era già stato messo in discussione per incompatibilità. La riunione fu segnata anche da un momento di tensione tra Picardi e il presidente dell’Ordine degli Avvocati Gianluca Lauro, tanto che il presidente del Tribunale lasciò l’incontro anzitempo.

A prendere temporaneamente quello che è stato per quattro anni il posto di Luigi Picardi sarà nel frattempo il magistrato Francesco Todisco. L’uscita di scena dell’ex presidente lascia comunque aperto il dibattito sul futuro degli uffici giudiziari e sulle soluzioni strutturali necessarie a garantire un servizio efficiente per il territorio.