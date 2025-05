AVERSA. Mozione di sfiducia, la replica di Olga Diana: “Operazione strumentale contro di me. Presto avremo i mezzi per affrontare i problemi del verde pubblico”

La tesi di Casertace: l’opposizione, con questa sua iniziativa strizza l’occhio è fa un assist a Zannini che vuol punire la Diana che ha “osato” ribellarsi ai suoi voleri e a quelli di Innocenti, che vogliono controllare i grandi interessi legati alla gestione dei rifiuti attraverso la variopinta figura di Pietro Giglio

COMUNICATO STAMPA

AVERSA – In merito alla recente mozione di sfiducia presentata nei miei confronti, sento il dovere di condividere alcune riflessioni con i cittadini e con l’intero Consiglio Comunale.

Dispiace constatare come alcuni colleghi di minoranza abbiano scelto di attivare un’iniziativa che appare più come un’azione strumentale che come un esercizio responsabile della funzione politica. La reiterata presentazione di mozioni di sfiducia in rapida successione, la mia e quella all’assessore De Cristofaro, infatti, rischia di svuotare questo importante strumento del suo valore, trasformandolo in un mero atto di propaganda politica.

Tale mozione, inoltre, risulta del tutto intempestiva. Da mesi sono impegnata a operare in regime di esercizio provvisorio, in attesa dello sblocco dell’accordo di programma che prevede un investimento di 200.000 euro per interventi strutturali sul verde pubblico. È paradossale che si chieda oggi una sfiducia su attività che, nei prossimi mesi, entreranno nella loro fase operativa.

Alla luce di ciò, la mozione non solo perde forza sul piano politico, ma si svuota anche di ogni significato concreto. I fatti dimostreranno la validità del lavoro svolto, nella massima trasparenza e con l’unico obiettivo di restituire alla nostra città spazi verdi curati e accessibili.

Rinnovo pertanto l’invito a tutte le forze politiche a spostare il confronto sul terreno della responsabilità e della collaborazione. Le sfide che attendono Aversa richiedono serietà, progettualità e spirito di servizio, non polemiche sterili che rischiano solo di alimentare sfiducia e distanza tra cittadini e istituzioni.

Olga Diana

Assessore all’Ambiente

Città di Aversa