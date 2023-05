Finito sotto processo per lesioni colpose

AVERSA – Assolto perché il fatto non sussiste. È quanto disposto dal giudice Malaponte del tribunale di Napoli Nord nei confronti di un cardiologo, A.L., di Aversa e in servizio presso l’Utic dell’ospedale di Frattamaggiore, finito sotto processo per lesioni personali colpose.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura il medico, di turno il giorno di Natale, del 2016, sbagliando la diagnosi avrebbe omesso di impiantare un pacemaker ad una paziente ricoverata in preda ad una forte tachicardia diagnosticandole un ictus celebrale data anche una sofferenza celebrale e disponendo quindi il trasferimento presso il reparto di neurologia e rianimazione.

Neanche un mese dopo la paziente morì per arresto cardiaco. I difensori del medico hanno evidenziato le incongruenze tra le dichiarazioni dei consulenti della Procura e quanto riportato dal medico nella cartella clinica. Alla luce di ciò ilgiudice normanno ha deciso per l’assoluzione.