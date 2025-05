AVERSA. Non risponde ai familiari, donna trovata morta in casa

Oggi pomeriggio alle 16:00 saranno celebrati i funerali

AVERSA – Tragedia nel cuore della città. Vincenza Flagello, 68 anni, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione in via Gramsci. L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando parenti e amici, preoccupati per l’assenza di notizie e l’impossibilità di mettersi in contatto con lei si sono portati presso la sua abitazione.

Allertati i soccorsi i sanitari del 118 e le forze dell’ordine si sono recati immediatamente sul posto ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità. Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia da parte di amici, conoscenti e vicini, che ricordano Vincenza come una persona riservata, gentile e sempre disponibile con tutti.

Lascia i fratelli Antonio e Gennaro e le sorelle Santina e Carmela affrante dal dolore. I funerali saranno celebrati oggi alle 16:00 presso presso la Parrocchia Maria SS Immacolata