AVERSA. Rapina alla Banca Popolare di Bari: indagini lampo dei carabinieri, un ARRESTO

AVERSA – In data 6 gennaio 2024, i Carabinieri della- Compagnia di Aversa hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un indagato, ritenuto responsabile della rapina consumata nella mattina del 5 gennaio u.s. ai danni della filiale di Aversa della Banca Popolare di Bari.

La misura cautelare scaturisce da attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e delegata alla Compagnia Carabinieri di Aversa.

In particolare, le indagini hanno consentito – attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, nonché di attività di comparazione fotografica – di identificare il soggetto che, in concorso con altri in via di identificazione, è stato ritenuto responsabile della rapina.

Gli elementi raccolti hanno portato all ‘emissione del decreto di fermo del Pubblico Ministero, eseguito nella stessa notte a Napoli nei confronti di un 56enne che, nel corso della perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di alcuni indumenti coincidenti con quelli indossati al momento della rapina, nonché di denaro contante ritenuto parte del provento dell’attività delittuosa.

L’indagato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale.