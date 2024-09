Non è, purtroppo, la prima volta che si registra un furto del genere

AVERSA – Rubato il defibrillatore installato nei pressi del Municipio di Aversa. Non è la prima volta che in città di verifica un furto del genere. Non molto tempo fa un episodio analogo si è, infatti, registrato nella zona dalla movida di via Seggio. Sgomento e indignazione tra i cittadini.