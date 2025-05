AVERSA. Schianto sull’Asse Mediano. Camion finisce contro guard rail e rischia di precipitare dal cavalcavia

Accertamenti in corso per chiarire la dinamica del sinistro.

AVERSA – Grande spavento nel pomeriggio di ieri lungo l’Asse Mediano per un camion finito contro il guard rail rischiando di precipitare dal cavalcavia

Non si registrano vittime, ma alcune persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica del sinistro.