AVERSA. Trentenne muore stroncato da una polmonite. Oggi l’addio

Tanti i messaggi di cordoglio per la sua famiglia.

AVERSA. Una morte inattesa, che ha lasciato tutti nel dolore e nello sgomento, quella di Giovanni Progressivo, 30enne di Aversa, stroncato da una polmonite.

Il giovane era ricoverato da qualche giorno per una polmonite, probabilmente sviluppatasi dopo aver contratto il covid. Tra pochi minuti si svolgeranno i funerali nella Parrocchia di Santa Maria La Nova ad Aversa. Giovanni lascia la madre Marianna, il papà Giuseppe ed il fratello Luca. In queste ore la sua pagina Facebook è inondata di messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che lo descrivono come un ragazzo dolce e disponibile.