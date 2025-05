AVERSA. Violento incidente, motociclista al pronto soccorso e traffico in tilt

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, si è verificato un incidente lungo la Variante ad Aversa. Coinvolto un motociclista, finito rovinosamente a terra. Alcuni passanti sono intervenuti per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del 118. Il centauro è stato immobilizzato e trasportato in ospedale.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Lo schianto ha provocato forti disagi alla circolazione, con una corsia bloccata e traffico in tilt per oltre un’ora.