AVERSA. Violenza nel cuore della movida. Minorenne picchiato da due 20enni finisce in ospedale

La vittima avrebbe riconosciuto i suoi aggressori

AVERSA – Ancora un episodio di violenza in via Seggio ad Aversa. Un 14enne del posto, per cause ancora in corso di accertamento, è stato vittima del pestaggio di due ragazzi poco più che 20enni.

La vittima, presa a pugni, avrebbe riconosciuto i due aggressori. Sui social lo sfogo della madre: “Non se ne può più. Noi genitori siamo stanchi e impauriti. Stanchi perché non veniamo tutelati da nessuno e impauriti di far uscire i nostri figli da casa”.