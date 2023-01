VITULAZIO – Momenti di forte paura, venerdì mattina, per una donna che, durante una passeggiata, ha subito l’aggressione di un cane randagio presente in via Kennedy. L’animale , di piccola taglia ma dal temperamento aggressivo, si è scagliato contro la malcapitata, lacerando con diversi morsi il leggings che la stessa indossava. Fortunatamente la donna è riuscita a dileguarsi e allontanarsi, costringendo il cane a mollare la presa.