Badante dà in escandescenze e si ferisce con una bottiglia di vetro, trasportato in ospedale

E’ accaduto questa mattina in un’abitazione a ridosso di via Catena

MARCIANISE – Attimi di tensione si sono vissuti si sono vissuti questa mattina in via Ponchielli, nei pressi della caserma dei carabinieri a Marcianise. Un uomo, apparentemente ubriaco, ha dato in escandescenze all’interno dell’abitazione in cui lavora come badante a ridosso di via Catena.

L’uomo, 40 anni circa di origini georgiane, si sarebbe ferito volontariamente con una bottiglia rotta, iniziando a lanciare oggetti e suppellettili all’interno dell’abitazione dell’anziano che assiste.

Sul posto si è portata un’ambulanza del 118: il badante è stato immobilizzato e condotto all’ospedale di Caserta.