Bagno di folla per l’inaugurazione del comitato elettorale di Giovanni Iovino

CELLOLE (COMUNICATO STAMPA) – Un bagno di folla ha affollato la piazza centrale di Cellole per l’inaugurazione del comitato elettorale di Giovanni Iovino, vicesindaco di Cellole e consigliere provinciale, candidato con la lista “Avanti Campania”. C’era così tanta gente che l’organizzazione ha dovuto spostare l’evento all’esterno, allestendo un palco davanti al comitato per permettere a tutti di ascoltare.

Un boato di applausi ha accolto Iovino quando è salito sul palco. “Mi sono candidato per portare il modello del fare in tutta la provincia di Caserta”, ha dichiarato tra gli applausi. Ha poi ricordato i risultati ottenuti negli ultimi anni: l’illuminazione pubblica estesa a tutto il territorio, anche nei vicoli più remoti; le aree fitness; i parchi gioco per i bambini; e il rilancio di Baia Domizia, che, grazie all’impegno dell’amministrazione, ha conquistato la Bandiera Blu.

Iovino ha parlato con orgoglio della passerella ecosostenibile che ha trasformato il lungomare, dell’Arena dei Pini, diventata palcoscenico di grandi artisti, e dell’Arena Village, sorta dove un tempo c’era un parcheggio abbandonato e oggi trasformata in un centro commerciale all’aperto con vista mare. Ha menzionato anche i nuovi progetti in corso grazie al suo ruolo di consigliere provinciale, come la pista ciclabile che presto collegherà Cellole a Baia Domizia.

Sul palco con lui c’erano gli amministratori di Cellole, guidati dal sindaco Guido Di Leone, che ha infiammato la piazza esclamando: “Io voto Giovanni Iovino!”. E poi, rivolto al pubblico: “Con Giovanni stiamo cercando un riscatto territoriale. Buona fortuna, Giovanni, perché la tua fortuna sarà anche la nostra”.

La piazza ha risposto con un applauso lungo e corale, simbolo di un entusiasmo che ha superato ogni aspettativa.