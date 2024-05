BAIA DOMIZIA bandiera blu e i prezzi delle case schizzano alle stelle. ECCO QUANTO COSTA una villetta al mare nel mese di agosto

La piena balneazione delle spiagge fa raddoppiare il costo delle abitazioni.

CELLOLE/BAIA DOMIZIA. Ancora una “Bandiera blu” per la Campania, che si aggiunge alle 19 precedenti. Si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo, visto che la nostra regione può contare ora anche sulla piena balneazione delle spiagge di Baia Domizia.

Venti “Bandiere blu” collocano la Campania al terzo posto in Italia, insieme alla Calabria, per il mare pulito, dopo la Liguria e la Puglia. Un risultato straordinario che, però, fa schizzare alle stelle i prezzi da pagare per le case vacanza.

A Baia Domizia, ad esempio, una villetta al mare da affittare per il mese di agosto, si aggira sui 7mila euro. E parliamo di piccole abitazioni che non superano gli 80 metri quadrati

La bandiera blu incide, dunque, sugli affitti delle case che raggiungono davvero cifre astronomiche. Per una villetta per 6 persone nel mese di agosto, ad esempio, ad alcuni turisti, sono stati addirittura chiesti 9mila euro, mentre per fare un raffronto, due settimane nel mese di luglio costerebbero sui 1800 euro.

Questo, ovviamente, si aggiunge al fatto che molti dei proprietari degli immobili siti tra Baia Domizia sud e Baia Domizia Nord pretenderebbero anche di concedere in affitto a nero le loro abitazioni, in modo tale da non dover pagare nessuna tassa.

Sull’aumento vertiginoso del costo delle case vacanza a Baia Domizia, è intervenuto nei giorni scorsi, anche il sindaco di Cellole, Guido Di Leone, il quale ha ribadito che i prezzi sono in aumento già da qualche anno, con un trend costante in salita. “Tuttavia – ha spiegato il primo cittadino – ci si affida alla Guardia di Finanza per un controllo analitico delle singole contrattazioni, affinché non vi siano casi di affitto in nero”.

“Veniamo da quattro anni di duro lavoro – ha spiegato il primo cittadino in un’intervista – che ci permettono di arrivare a un grande obiettivo, la bandiera blu, motivo di vanto. L’assegnazione della bandiera blu non riguarda solo il mare ma abbraccia una grande tematica ambientale, tra amministrazione, sicurezza, controlli, isola ecologica. E’ l’inizio di una nuova era”, ha concluso il sindaco di Cellole.