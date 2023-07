BAIA DOMIZIA by night. Stop a spritz e musica nei locali della Movida. TUTTI I DIVIETI imposti dal Comune

Già tante le segnalazioni di risse e schiamazzi fino alle ore piccole.

BAIA DOMIZIA. Giovani che si ubriacano, schiamazzi fino alle ore piccole, risse e violenze. Accade anche questo nelle notti di Baia Domizia e già diverse sono le segnalazioni dei villeggianti alle forze dell’ordine. Per tale ragione ha deciso di intervenire il Comune di Sessa Aurunca, definendo orari di chiusura e divieti per la cosiddetta “movida” nella zona della piazza del centro sociale e nelle strade confluenti. Il Comune di Sessa Aurunca, competente di questa parte della località turistica, ha emesso un’ordinanza per disciplinare la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e la diffusione di musica. Fino al 31 agosto, infatti, sarà obbligatoria la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 3 alle ore 6 del mattino. I gestori dei locali, inoltre, dovranno sospendere l’attività di vendita per asporto in contenitori di vetro e in lattine chiuse di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 23 alle 6 del giorno successivo. E in quelle stesse ore nelle aree pubbliche o aperte al pubblico sarà vietato consumare bevande in bottiglie di vetro dalle 23 alle 6. Inoltre, in tutti gli esercizi pubblici l’attività di diffusione della musica all’interno dei locali e nelle aree esterne è vietata dalle ore 1:30.

