BAIA DOMIZIA, doppio tentativo di furto in una villetta: ladri messi in fuga dai vicini

Villeggianti esasperati: “Non siamo più sicuri, pensiamo di lasciare le case”

SESSA AURUNCA – Notte movimentata in via delle Peonie, nel cuore di Baia Domizia centro, dove una banda di ladri a volto coperto ha tentato per ben due volte consecutive di introdursi in una villetta. Un’azione organizzata, messa in atto da almeno quattro persone a bordo di un’auto di grossa cilindrata: due hanno scavalcato il muretto principale dalla strada, uno ha provato ad entrare dal lato mare, mentre un quarto complice attendeva al volante, pronto per la fuga.

Il colpo è stato sventato grazie alla presenza di due giovani che, intrattenutisi fino alle quattro del mattino a guardare la tv in una villa adiacente, hanno notato i movimenti sospetti e dato l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenute tre pattuglie dei Carabinieri, che hanno perlustrato l’intera zona, compresa la fascia di macchia mediterranea che separa la spiaggia dalle abitazioni.

Nonostante il tempestivo intervento, i malviventi sono riusciti a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. L’episodio ha generato grande preoccupazione tra i villeggianti, che da due notti consecutive vedono presa di mira la stessa abitazione.

