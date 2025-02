Bambino di 2 mesi trovato senza vita nel lettone dei genitori

Gocce di sangue nel letto. La corsa del 118, ma per il piccolo non c’era già più nulla da fare

CASERTA – Un tragico avvenimento ha scosso la comunità di Pozzovetere, frazione di Caserta, dove un bambino di soli due mesi è stato trovato privo di vita nel lettone dei genitori. L’evento è avvenuto nella loro abitazione situata in via Moccia, una casa modesta e umile, che non risulta essere molto accogliente.

Il padre del piccolo, originario di Casola, lavora come manovale a Casolla, mentre la madre proviene da una regione del centro Italia. Nonostante le difficoltà economiche, la coppia viveva con la speranza di dare un futuro migliore al loro bambino, ma la tragedia ha spezzato il loro sogno.

Secondo le prime ricostruzioni, la morte del bambino potrebbe essere stata causata da una tragica fatalità, ma sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la causa esatta del decesso. Nel lettone sono state rinvenute delle macchioline di sangue. Le forze dell’ordine e i sanitari sono intervenuti prontamente, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul suo corpicino, che ora si trova nel reparto di Medicina Legale dell’ospedale civile di Caserta, il magistrato di turno ha disposto l’esecuzione dell’esame autoptico.

La notizia ha lasciato la comunità locale profondamente sconvolta.