Beccati due giovani ladri: stavano per rubare nelle case del centro di CASERTA

CASERTA – La Polizia di Stato ha denunciato un 18enne tunisino trovato in possesso di arnesi atti allo scasso. Durante un controllo del territorio, la Squadra Volante ha fermato due giovani sospetti in un quartiere residenziale del centro. Uno di loro aveva con sé giraviti, pinze e guanti in lattice, strumenti tipici per il furto.

Gli accertamenti hanno rivelato i numerosi precedenti del ragazzo, che è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi da scasso, ora sequestrati. L’altro giovane, risultato irregolare, è stato avviato a procedimento di espulsione dal territorio nazionale.