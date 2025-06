Beccati mentre smontano un grosso SUV rubato: BLITZ DELLA POLIZIA IN OFFICINA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA A VICO – Stavano smontando un SUV di grossa cilindrata come se nulla fosse, ma il mezzo era rubato. È successo in un’autodemolizione di Santa Maria a Vico, dove gli agenti del commissariato di Maddaloni hanno scoperto un’auto sparita a Napoli qualche mese fa, precisamente a novembre.

Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato alcuni uomini intenti a smontare il veicolo, che era sollevato da un muletto e già parzialmente smantellato. Mentre gli agenti controllavano la situazione, sono spuntate altre due persone che hanno cercato di giustificare, in modo poco convincente e con versioni diverse, come fossero entrati in possesso del SUV “solo poche ore prima”.

Alla fine, sono stati identificati e denunciati cinque uomini, tutti tra i 20 e i 50 anni, due dei quali provenienti dal napoletano. L’auto è stata sequestrata e sarà restituita al legittimo proprietario.