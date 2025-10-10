Beccato a vendere crack, 32enne ARRESTATO

10 Ottobre 2025 - 10:40

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Caserta in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti

SAN MARCO EVANGELISTA – Nel corso di un servizio finalizzato a contrastare reati in materia di stupefacenti, i carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 32enne originario di Giugliano in Campania.

L’uomo è stato sorpreso, al termine di un’attività di osservazione e pedinamento, subito dopo aver ceduto 0,22 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack a un individuo sottoposto agli arresti domiciliari, in cambio della somma di 20 euro

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Caserta in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, sarà giudicato con rito direttissimo.

