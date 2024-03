Beccato a vendere droga, ARRESTATO dai Falchi

Trovato in possesso di altro stupefacente e di denaro contante di piccolo taglio, provento della vendita di droga

SAN NICOLA LA STRADA – Proseguono le attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti della Polizia di Stato di Caserta, che ha arrestato, alla “rotonda” di San Nicola la Strada, un 54enne di origine gambiana.

“Falchi” della Squadra Mobile, nel pomeriggio di ieri,nel perlustrare l’area, hanno osservato i movimenti sospetti di un uomo che, avvicinato da una acquirente, è stato visto cedere una bustina di hashish.

Il soggetto, una volta raggiunto, ha cercato di liberarsi dalla presa e fuggire, inveendo e spintonando i poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo e, con l’ausilio di una “volante”, ad accompagnarlo in Questura. Perquisito, è stato trovato in possesso di altro stupefacente e di denaro contante di piccolo taglio, provento della vendita di droga.

L’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e, nella mattinata odierna, condotto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere sottoposto al giudizio “per direttissima”. All’esito, è stato condannato alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di San Nicola la Strada e di presentazione, per tre volte a settimana, alla polizia giudiziaria.