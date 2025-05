«Beni e servizi a prezzi possibili», nasce in Campania il  primo gruppo di acquisto regionale ecclesiastico italiano.

Copre tutti i settori: dall’energetico all’informatico e impiantistico in genere, assicurazioni, alimentari.

NAPOLI / CASERTA / BENEVENTO / AVELLINO / SALERNO (teanoce.it – [email protected]) – Ventuno diocesi della Campania si sono messe insieme per dar vita al primo gruppo di acquisto regionale ecclesiastico italiano. Questa mattina, 15 maggio 2025, a Pompei, nella sede della Conferenza episcopale campana è stato siglato l’accordo per la nascita del G.A.R. Campano s.r.l. (Gruppo Acquisto Regionale Campano s.r.l.).

La società ha come obiettivo lo studio, lo sviluppo e l’applicazione di tecniche e modalità sostenibili per l’acquisto, l’approvvigionamento e la condivisione di beni e di servizi, anche mediante utilizzo di piattaforme “on line” in diversi settori.

Si va dall’ambito energetico, telefonico, informatico e impiantistico in genere, passando per la sicurezza e la protezione ambientale, le assicurazioni, la somministrazione di pasti per mense e comunità, la fornitura di arredi, di materiale di cancelleria, servizi editoriali, logistici e convegnistici.

G.A.R. Campano S.r.l. svolgerà le sue attività «nell’interesse delle persone giuridiche socie, di enti ecclesiastici in genere, di fondazioni, associazioni ed istituzioni a carattere religioso, di enti del terzo settore che perseguano scopi di interesse sociale», si legge nell’oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione è composto da: dr. Salvatore D’Amato (presidente), economo della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno; don Antonio Calandriello (vicepresidente), economo della Diocesi di Teggiano-Policastro; dr. Arcangelo Patalano, economo della Diocesi di Ischia; diacono dr. Davide De Rosa, economo dell’Arcidiocesi di Napoli; don Gaetano Rosiello, economo della Diocesi di Aversa.

La costituzione della società è stata sottoscritta questa mattina dinanzi al notaio Massimo Cimmino di Napoli dagli arcivescovi e vescovi delle Arcidiocesi, Diocesi e Abbazie di: Alife-Caiazzo, Amalfi-Cava de’ Tirreni, Ariano Irpino-Lacedonia, Avellino, Aversa, Benevento, Capua, Caserta, Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni, Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti, Ischia, Napoli, Nocera Inferiore-Sarno, Nola, Pompei, Pozzuoli, Sessa Aurunca, Sorrento-Castellammare di Stabia, Teano-Calvi, Teggiano-Policastro, Vallo della Lucania.

Per il primo triennio, il G.A.R. Campano sarà affiancato per la formazione dal Gruppo Acquisto dell’Arcidiocesi di Milano, che dal 2017 supporta le comunità ambrosiane nei processi di acquisto per renderli più efficaci, funzionali ed efficienti ai fini del perseguimento dei singoli scopi pastorali o statutari.

La nascita della società è stata seguita da vicino dagli organismi della Conferenza episcopale italiana. La firma di questa mattina è stata preceduta dai saluti dell’economo generale della CEI, don Claudio Francesconi.

«È un passo importante e innovativo, di riferimento nazionale, mettere insieme la quasi totalità delle Diocesi di una regione ecclesiastica. È una esperienza concreta di sinodalità. Si fa strada insieme quando si cerca di utilizzare al meglio le risorse che abbiamo. Il mio auspicio è che questo cammino possa essere di aiuto alle altre regioni ecclesiastiche per intraprendere lo stesso percorso», ha detto don Claudio Francesconi. G.A.R. Campano S.r.l. avrà sede a Nocera Inferiore. [Salvatore D’Angelo Direttore Ucs Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno].