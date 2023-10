Biglietto funebre e fiori al nuovo compagno dell’ex moglie nel giorno del suo compleanno, 50enne nei guai

Denunciato ai carabinieri.

SANTA MARIA A VICO. Una storia che, per certi versi, strappa un sorriso, ma che è finita sulla scrivania dei carabinieri di Santa Maria a Vico. Un 50enne di Polvica è indagato, infatti, per minacce. L’uomo avrebbe inviato al nuovo compagno della sua ex, un imprenditore di S. Maria a Vivo, nel giorno del suo 65esimo compleanno, un mazzo di fiori ed un biglietto funebre. Con questo anche un pezzo di carta igienica con su scritto una frase poco carina. Dopo la denuncia i militari hanno visionato le telecamere del negozio di fiori e scoperto chi fosse il mittente di cotanto regalo.