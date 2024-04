Bilancio di previsione, stasera il consiglio. Basile: ” Mancano progetti concreti per la città”

A presentare il piano finanziario dell’Amministrazione che fa capo a Vito Marotta sarà l’assessore delegato alle Finanze, Raffaele Della Peruta

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – E’ previsto per questa sera alle 19.30, il consiglio comunale della città. I consiglieri sono chiamati dalla presidente del Consiglio, Eligia Santucci, a discutere ed approvare il bilancio di previsione per le annualità 2024-2026.

Un piano, quello finanziario per i prossimi anni, che è pronto ad essere contestato dalla minoranza consiliare di Franco Basile, che preme sulla carenza di progettazione per le politiche sociali e per il patrimonio comunale, comprese le strade e la sicurezza; argomenti, questi ultimi, che restano di massima attualità, considerato il degrado della rete viaria che mette a rischio gli utenti.

“Tante parole, ma di fatto mancano progetti concreti di interesse pubblico. – Ha detto il medico di via Bronzetti, che in assise forma l’unica forza di opposizione alla maggioranza Marotta; il consigliere conclude – Un bilancio di previsione che sicuramente andava attualizzato con quelli che sono i reali interessi della società”.