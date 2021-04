Bimbo di 4 anni torna a casa dopo il ricovero per COVID. L’annuncio del sindaco: “La città si stringe alla gioia della famiglia”

PARETE – Una gran bella notizia per la comunità di Parete e non solo. E’ il sindaco Gino Pellegrino ad annunciare le dimissioni del piccolo concittadino di 4 anni positivo al Covid finalmente dimesso dal Policlinico Federico II dove era stato ricoverato per le complicazioni sopraggiunte dopo il contagio.

“Il bambino di 4 anni ricoverato al reparto pediatrico covid del Policlinico Federico II per covid-19 che ha destato tanta preoccupazione nella popolazione è fuori pericolo ed è stato appena dimesso. Visto che i familiari sono ancora positivi e in isolamento, l’ambulanza messa a disposizione dal Comune lo sta riaccompagnando a casa. Finalmente stasera starà di nuovo con i suoi affetti e nella propria abitazione. La città si stringe alla gioia della famiglia.”