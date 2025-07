Bimbo di un mese massacrato di botte dal papà, ARRESTATO 38enne

Le violenze scoperte a seguito di un intervento dei sanitari del 118

FALCIANO DEL MASSICO – Orrore a Falciano del Massico dove un neonato, di poco più di un mese, Santiago, è stato trovato con evidenti segni di violenza. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento degli operatori del 118, che, di fronte alle gravi lesioni riscontrate sul corpicino del piccolo, hanno immediatamente allertato i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. Sul volto del neonato sono stati rilevati lividi, a cui si aggiungono lesioni alla lingua ed ecchimosi su entrambi i talloni. In un nostro primo lancio di questa mattina (CLICCA E LEGGI) vi avevamo notiziato di un problema respiratorio del piccolo per il quale si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 paventando, in modo prudente, anche l’ipotesi di violenza che, purtroppo, con il passare delle ore ha trovato conferma



Scattata l’indagine i militari si sono recati in un appartamento nel centro storico di Falciano del Massico, dove la madre del neonato ha trovato il coraggio di denunciare le atrocità subite dal suo bambino per mano del suo compagno, Luigi V., un 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine.



La donna ha anche raccontato di essere stata lei stessa vittima di violenze perpetrate dal suo compagno fin dal 2023.

L’uomo è stato tratto in arresto.