Blitz della Finanza: negozio irregolare, scatta la chiusura

CASTEL VOLTURNO – L’ufficio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Castelvolturno, ha dato esecuzione di sospensione di un’attività commerciale operante in via Filippo Brunelleschi per esercizio abusivo a seguito di un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza di Mondragone nell’ambito delle operazioni contro l’abusivismo commerciale.

Nel corso dell’ispezione, effettuata l’8 ottobre 2025, i militari hanno constatato che la titolare, la Sig.ra gestiva un punto vendita fisso senza aver presentato la prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), obbligatoria secondo la normativa regionale sul commercio (L.R. Campania n. 7/2020, art. 26).

Accertata la violazione, è stato redatto un verbale con sanzione amministrativa e trasmesso al SUAP, che in data 13 ottobre ha emesso un’ordinanza di cessazione immediata dell’attività e chiusura dei locali. L’atto – si legge – è da considerarsi vincolato e non modificabile, trattandosi di sanzione per attività esercitata in assenza di titoli abilitativi.

La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione dell’ordinanza e, in caso di inottemperanza, si procederà alla chiusura coatta dei locali mediante apposizione dei sigilli. La titolare ha facoltà di ricorrere al TAR Campania entro 60 giorni.