Blitz nelle aziende tra CASERTA, CASAGIOVE E S.NICOLA. Oltre 400 mila euro di multe e tre ditte SEQUESTRATE

CASERTA – Sulla base dei programmi approntati dalla Cabina di Regia Terra dei fuochi, presieduta dal Vice Prefetto incaricato Filippo Romano e approvati e coordinati dalle Prefetture di Napoli e Caserta, donne e uomini dello Stato hanno controllato nel corso di tutta la settimana decine di attività commerciali, con un importante dispiegamento di uomini e mezzi, anticipato dalla ricerca e sorveglianza del territorio operata dal Reparto Operativo Aeronavale della GdF, dalle pattuglie a terra e dagli Aeromobili a Pilotaggio Remoto della Brigata Informazioni Tattiche dell’Esercito, integrate da Dropbox mi dei Vigili del fuoco

Nell’ambito degli Action Day, in contrasto alla Terra dei Fuochi, con ordinanza dalla Questura di Caserta, il 30 novembre, sono stati interessati i comuni di Casagiove, Caserta e San Nicola La strada che hanno esitato in 3 attività sequestrate, 3 denunce e ammende fino a 434 mila euro.

All’operazione hanno partecipato i Bersaglieri del Terzo Reggimento, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Provinciale e Municipale di Caserta, i CC Forestali di Alife e le Polizie Locali di Casagiove e San Nicola La Strada, con il supporto di funzionari dell’ARPAC.

Incessante,

inoltre, l’attività contro abusivismo e reati ambientali del Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano che in settimana ha concentrato la sua azione nei comuni di Giugliano in Campania, Castel Volturno, Casaluce e Macerata Campania. La ricerca, monitoraggio e sorveglianza del territorio ha portato i Bersaglieri della Brigata “Sassari” ad individuare siti che grazie al coordinamento con le Forze dell’ordine intervenute ha portato al sequestro di 3 attività commerciali ed ammende fino a 420 mila euro oltre che 3 denunciati. In particolare, tra il 28 novembre e il 2 dicembre sono state svolte attività congiunte con la Guardia di Finanza, i Carabinieri Territoriali di Giugliano e Forestali di Marcianise, la Polizia Municipale di Giugliano e Castel Volturno.