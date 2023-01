AVERSA. Blitz tra i locali della movida: ancora sanzioni per i trasgressori

Settimana di controlli da parte degli agenti della polizia municipale: tante le multe elevate anche per la violazione del codice della strada.

AVERSA Ancora una settimana di controlli, quest’ultima tra Capodanno e l’Epifania, nella città di Aversa. Per quanto attiene al codice della strada, numerose sono state le violazioni accertate e le sanzioni elevate. Multe anche a tanti gestori dei locali della cosiddetta movida: in via Seggio, piazzetta Lucarelli in tanti sono stati sanzionati per occupazione del suolo pubblico.