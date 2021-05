MADDALONI – Un’auto ha urtato un tubo del gas dopo una sbandata. E’ successo nella serata di ieri. Il danno ha creato una perdita tra via Bixio e via Raffone. L’automobilista è fuggito lasciando la vettura sul posto. Il boato è stato sentito dai residenti che hanno allertato le forze dell’ordine e sono scesi in strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.