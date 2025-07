Botte e minacce alla madre per avere soldi, ARRESTATO

Gli approfondimenti investigativi, degli agenti del commissariato di Maddaloni, sulla vicenda hanno consentito di ricostruire i comportamenti violenti del figlio che, da diversi anni, obbligava la madre a farsi consegnare i soldi della pensione usando su di lei violenze fisiche e psicologiche

MADDALONI – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nei giorni scorsi, un 34enne per maltrattamenti ed estorsione nei confronti della madre.

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni è intervenuto, nei giorni scorsi, in soccorso di una donna di 66 anni, vittima di un’aggressione da parte del figlio convivente. I poliziotti, intervenuti in seguito alla segnalazione al numero di emergenza 113, hanno ritrovato la donna, in evidente stato di agitazione e con evidenti segni di percosse, in strada nei pressi della sua abitazione. Gli approfondimenti investigativi sulla vicenda hanno consentito di ricostruire i comportamenti violenti del figlio che, da diversi anni, obbligava la madre a farsi consegnare i soldi della pensione usando su di lei violenze fisiche e psicologiche. La donna, ridotta a vivere in uno stato di degrado, è stata soccorsa dagli operatori sanitari.

All’esito delle formalità di rito, è stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.