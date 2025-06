Botte e minacce di morte alla ex, 59enne finisce in cella

L’aggressore, con precedenti specifici, è stato associato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere

MARCIANISE – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 52enne per maltrattamenti in famiglia. In particolare, poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, in seguito a segnalazione di un’aggressione al numero di emergenza 113, sono intervenuti nei pressi dell’abitazione di una donna che aveva riferito di aver subito minacce di morte dall’ex compagno. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo che, in evidente stato di agitazione, ha continuato con le aggressioni verbali e la vittima, una donna di 59 anni, con segni di contusione al viso.

L’aggressore, con precedenti specifici, è stato associato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.