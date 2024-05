BUCHE KILLER A SAN NICOLA. Ci finisce dentro con l’auto e chiede risarcimento “salato” al comune

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Finisce in una buca con la propria auto in via Pertini e cita il Comune in giudizio per il risarcimento dei danni.

È stato appena notificato all’Ente del sindaco Vito Marotta, il ricorso di un automobilista che pretende dal Comune la somma di mille euro, per essere finito in una buca al centro della carreggiata, mentre percorreva via Pertini.

Un vuoto imprevisto e imprevedibile che pertanto l’uomo non è riuscito ad evitare. Inevase le richieste di bonario componimento della lite, che pertanto finisce dinanzi al giudice di pace.