CACCIA AL PROF ACCUSATO DI MOLESTIE. Anche il vicepreside Morelli, aggredito dai genitori, presenta denuncia. Indagine interna del dirigente scolastico

Dopo quella del preside Mingione, arriva la querela di Morelli, colpito con un pugno e rotolato giù dalle scale interne dell’istituto.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Anche il professor Giuseppe Morelli, tramite i suoi legali di fiducia, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo ha sporto denuncia-querela contro chi lo ha aggredito due giorni fa all’interno della scuola media Gallozzi, dove egli esercita le funzioni di vicepreside. Tutto è avvenuto per l’irruzione di gruppo di genitori, a caccia di un insegnante che le mamme ed i papà ritengono possa avere molestato una 13enne.

Per tale ragione, il preside Giuseppe Mingione, oltre ad avere presentato denuncia ( CLIKKA E LEGGI il nostro articolo di poche ore fa), ha dato il via anche ad una vera e propria indagine interna all’istituto.

Il dirigente scolastico, come spiegato dal suo legale Gianluca Giordano, ha asserito che, fino a due giorni fa, nessun genitore aveva mai denunciato episodi di molestie ai danni dei propri figli. Sia lui, quindi, che il povero prof Morelli che ne ha pagato fisicamente le spese, oltre che il resto del corpo docente, sono rimasti esterrefatti della caccia all’uomo dei genitori che, classe per classe, martedì nel corso delle lezioni, erano in cerca del prof presunto molestatore, loro vero obiettivo.

Ora si attendono, quindi, l’inchiesta della magistratura, quella del Miur, cui sono stati rappresentati i fatti accaduti e l’esito della indagine interna del preside Mingione.