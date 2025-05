Cade in palestra e spacca un vetro con la testa, donna in ospedale

.

SANTA MARIA A VICO – Si è reso necessario l’intervento dei sanitari del Psaut di San Felice a Cancello per prestare soccorso ad una donna vittima di un incidente in una palestra della città. La donna stava effettuando un’attività presso la struttura, avrebbe perso l’equilibrio ed è caduta. sbattendo la testa contro un vetro, che si è poi spaccato. Accompagnata al presidio sanitario per le emergenze dove si è poi deciso per il trasferimento presso l’ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni per fortuna

non sarebbero gravi.